لبنان

هذا ما قالته السعودية عن اتصال ميقاتي وبن سلمان وماكرون

Lebanon 24
04-12-2021 | 12:34
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نشرت وكالة الأنباء السعوديّة "واس"، مساء اليوم، بياناً بالاتصال الذي أجري بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهة، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من جهة أخرى.
 
وجاء في البيان السعودي: "أُجري اتصال هاتفي ضم كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية السيد محمد نجيب ميقاتي ، حيث أبدى دولة رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها. وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان. كما تم التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره". 
 
 
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