جمعية الأرض: تبلغنا وقف مشروع إنشاء محطة محروقات في غابة الرهبان - بعبدا

أعلنت "جمعية الأرض- لبنان"، في بيان، أنها وبعد متابعة شبه يومية من قبل أعضائها لقضية حماية غابة خندق الرهبان في بعبدا "أقرب غابة طبيعية إلى بيروت وإحدى غابات الصنوبر الحلبي الفريدة في لبنان، المهددة بمشروع إنشاء محطة للمحروقات عند مدخلها"، تبلغت اليوم كتاب وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الموجه إلى وزارة الداخلية والبلدية، حيث طلب وقف أعمال مشروع إنشاء محطة المحروقات، مفندا الأسباب القانونية والبيئية "وهي نفسها الحجج التي ارتكزت عليها جمعية الأرض- لبنان في الطعن الذي تقدمت به أمام مجلس شورى الدولة والنيابة العامة والإدارات المعنية لإبطال الرخصة".وشكرت "جمعية الأرض- لبنان" وزير البيئة واللجنة التقنية في مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة، ودعت الوزير ياسين الى "أن يساعد في تحويل هذه البقعة الخضراء في وسط غابات الباطون في بيروت الكبرى إلى محمية طبيعية حفاظا على المساحات الخضراء في لبنان، لنا وللأجيال القادمة".