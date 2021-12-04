لبنان

جمعية الأرض: تبلغنا وقف مشروع إنشاء محطة محروقات في غابة الرهبان - بعبدا

Lebanon 24
04-12-2021 | 12:48
A-
A+
Doc-P-893548-637742444095900002.JPG
Doc-P-893548-637742444095900002.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "جمعية الأرض- لبنان"، في بيان، أنها وبعد متابعة شبه يومية من قبل أعضائها لقضية حماية غابة خندق الرهبان في بعبدا "أقرب غابة طبيعية إلى بيروت وإحدى غابات الصنوبر الحلبي الفريدة في لبنان، المهددة بمشروع إنشاء محطة للمحروقات عند مدخلها"، تبلغت اليوم كتاب وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الموجه إلى وزارة الداخلية والبلدية، حيث طلب وقف أعمال مشروع إنشاء محطة المحروقات، مفندا الأسباب القانونية والبيئية "وهي نفسها الحجج التي ارتكزت عليها جمعية الأرض- لبنان في الطعن الذي تقدمت به أمام مجلس شورى الدولة والنيابة العامة والإدارات المعنية لإبطال الرخصة".
 
وشكرت "جمعية الأرض- لبنان" وزير البيئة واللجنة التقنية في مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة، ودعت الوزير ياسين الى "أن يساعد في تحويل هذه البقعة الخضراء في وسط غابات الباطون في بيروت الكبرى إلى محمية طبيعية حفاظا على المساحات الخضراء في لبنان، لنا وللأجيال القادمة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-12-04
16:55 | 2021-12-04
16:48 | 2021-12-04
16:31 | 2021-12-04
16:13 | 2021-12-04
15:56 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website