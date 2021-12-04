الخازن: شكراً ماكرون

علّق النائب فريد هيكل الخازن على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية وطرحه مبادرة من أجل حل الأزمة بين الرياض وبيروت، وكتب في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "شكراً فخامة الرئيس ماكرون".