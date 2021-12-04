لبنان

الخازن: شكراً ماكرون

Lebanon 24
04-12-2021 | 12:57
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علّق النائب فريد هيكل الخازن على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية وطرحه مبادرة من أجل حل الأزمة بين الرياض وبيروت، وكتب في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "شكراً فخامة الرئيس ماكرون".
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