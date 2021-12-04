لبنان

سلوم زار نقابة مصانع الأدوية: سأكون سفير الدواء اللبناني

Lebanon 24
04-12-2021 | 12:56
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زار نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة، مبنى نقابة مصانع الأدوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم.
 
وأكد سلوم خلال اللقاء دعمه المطلق للدواء اللبناني وللصناعة المحلية، معلنا أنه سيكون "سفير الدواء اللبناني" أينما حل، وواضعا إمكانات النقابة "بتصرف مصانع الأدوية اللبنانية".
 
وشدد على "أهمية دور الدواء اللبناني كالبديل الاول، ان لم يكن البديل الأوحد لتأمين حاجة المواطنين"، داعيا الدولة الى "دعمه من أجل الحفاظ عليه وازدهار المصانع التي من جانبها توفر فرص عمل للبنانيين".
 
كما أكد "بذل كامل الجهود للمحافظة على الشراكة الكاملة مع شركات الأدوية العالمية والعمل على إبقائها في لبنان".
 
 
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