في إقليم الخروب.. مجهولون يسرقون كابلات الكهرباء

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن محطة "جمال الدين"، التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، والواقعة على طريق المغيرية- دير المخلص تعرضت للسرقة، حيث تم سرقة كابلات المخارج للمحطة.



كذلك تعرضت الشبكة النحاسية على طريق جدرا- برجا للسرقة، وقد أبلغت دائرة اقليم الخروب، التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، القوى الأمنية بالحادثين، وبوشرت التحقيقات وفق المعطيات الأولية.