لبنان

ماكرون يكشف عمّا إذا كانت السعودية ستساعد لبنان مالياً.. هذا ما قاله

Lebanon 24
04-12-2021 | 14:01
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "تحاور مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن لبنان"، وذلك خلال زيارته إلى المملكة العربيّة السعودية، اليوم السبت. 
 

وفي حديث لموقع "النهار العربي"، أشار ماكرون إلى أنه "عمل مع بن سلمان على الملف اللبناني خلال اللقاء"، موضحاً أنّ "السعودية أخذت في عين الاعتبار استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وتصريحات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القوية بالنسبة للسعودية".
 

وأشار ماكرون إلى أنه "اتصل وبن سلمان بميقاتي خلا لقائهما، وقالا لرئيس الحكومة اللبنانية إنّ السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني"، وأضاف: "كان بن سلمان واضحاً في قوله إنّه سيبذل كل الجهود لإعادة فتح المجالات الاقتصادية والتجارية مع لبنان وإنّه أيضاً سيعمل لمساعدة الشعب اللبناني في ما يخص الاحتياجات الطارئة إن كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية".
 

ووفقاً للنهار العربي، فإنّ ماكرون كشف أنه "سيتصل غداً بالرئيس اللبناني ميشال عون"، وأضاف: "عن لبنان، الرسالة كانت واضحة بين السعودية وفرنسا وإننا توصلنا إليها معاً وقد أبلغناها معاً في اتصالنا للرئيس ميقاتي. والآن سنعمل معاً على تنفيذ هذا البرنامج معاً".
 

وعمّا إذا كان انطباع ماكرون أن السعودية ستعود وتلتزم لمساعدة لبنان مالياً عندما ينفذ البلد إصلاحاته وتعمل الحكومة، قال ماكرون: "نعم هذا التزامهم إزاء فرنسا". 

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