لبنان

"قوى الأمن" توقف مطلوبين بجرم السرقة في البقاع

Lebanon 24
04-12-2021 | 14:13
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفت عناصر مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي في بلدتي بيت شاما وعلي النهري، كلا من:
- م. ع. (من مواليد عام 1980، سوري) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرمي سرقة وإقامة غير شرعية.
- ع. ط. (من مواليد عام 1996، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.
وسلِّم الموقوفان الى القطعات الإقليمية المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص" .
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