أهالي صيدا يبلغون عن حصول هزّة أرضية.. فهل حصل ذلك فعلاً؟

أبلغ العديد من أهالي مدينة صيدا بأنهم شعروا بحصول هزّة أرضية مساء اليوم.

من جهته، نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنس لـ"لبنان24"، حصول أي هزّة في لبنان.