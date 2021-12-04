نحاس: هناك بحث جدي لدعم لبنان وحكومته

اعتبر النائب نقولا نحاس أن اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خطوة أولى ستتبعها خطوات، مشيراً الى ان الاتصال الذي استمر لدقائق لم يتطرق للإجراءات الخليجية الأخيرة متوقعاً العودة عنها قريبا.نحاس وفي حديث عبر "الجزيرة" أكد وجود بحث جدي لدعم لبنان وحكومته، لافتاً الى ان الرياض أعطت مؤشرا على الدفع باتجاه ذلك.