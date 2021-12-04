لبنان

رسالة عاجلة من وزير الصحة إلى اللبنانيين.. هذا ما أكد عليه

Lebanon 24
04-12-2021 | 16:31
A-
A+
Doc-P-893580-637742575967660232.jpg
Doc-P-893580-637742575967660232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الصحة فراس الأبيض أن "المستشفيات في لبنان غير جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا وذلك في حال شهد لبنان زيادة في عدد الحالات"، موضحاً أنّ "الوضع الصحي في لبنان بخطر إن لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية". 
وفي حديث تلفزيوني، لفت الأبيض إلى أنه "لا خيار أمام لبنان للحد من سرعة انتشار الفيروس سوى تلقي الناس للقاح كورونا"،  موضحاً أنّ "الوزارة ستقوم بالعديد من الخطوات لحث الناس على الذهاب نحو التلقيح".
ورداً على سؤال عن إمكانية التوجه إلى إغلاق البلاد بشكل كامل، أكّد الأبيض أنّ "الأمر يعود إلى نسبة الاصابات بعد فترة الاغلاق الجزئي، وعندها لكل حادث حديث".
وعن إمكانية توقيف الرحلات الجوية في لبنان مع الدول التي سجلت إصابات جديدة بسلالة أوميكرون الجديدة، أعلن الوزير أن "الأمر مستبعد لانه لا يمكن إغلاق الرحلات لجميع انحاء العالم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-12-04
16:55 | 2021-12-04
16:48 | 2021-12-04
16:13 | 2021-12-04
15:56 | 2021-12-04
15:14 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website