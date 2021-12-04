رسالة عاجلة من وزير الصحة إلى اللبنانيين.. هذا ما أكد عليه

أكد وزير الصحة فراس الأبيض أن "المستشفيات في لبنان غير جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا وذلك في حال شهد لبنان زيادة في عدد الحالات"، موضحاً أنّ "الوضع الصحي في لبنان بخطر إن لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الأبيض إلى أنه "لا خيار أمام لبنان للحد من سرعة انتشار الفيروس سوى تلقي الناس للقاح كورونا"، موضحاً أنّ "الوزارة ستقوم بالعديد من الخطوات لحث الناس على الذهاب نحو التلقيح".

ورداً على سؤال عن إمكانية التوجه إلى إغلاق البلاد بشكل كامل، أكّد الأبيض أنّ "الأمر يعود إلى نسبة الاصابات بعد فترة الاغلاق الجزئي، وعندها لكل حادث حديث".

وعن إمكانية توقيف الرحلات الجوية في لبنان مع الدول التي سجلت إصابات جديدة بسلالة أوميكرون الجديدة، أعلن الوزير أن "الأمر مستبعد لانه لا يمكن إغلاق الرحلات لجميع انحاء العالم".