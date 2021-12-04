في زحلة.. توقيف مواطن نشر تسجيلاً مسيئاً لباسيل!

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في البقاع المدعو "ن.صليبا" في زحلة، وذلك بعدما نشر تسجيلاً صوتياً مسيئاً للنائب جبران باسيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".