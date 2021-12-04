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لبنان
في زحلة.. توقيف مواطن نشر تسجيلاً مسيئاً لباسيل!
Lebanon 24
04-12-2021
|
16:48
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أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في البقاع المدعو "ن.صليبا" في زحلة، وذلك بعدما نشر تسجيلاً صوتياً مسيئاً للنائب جبران باسيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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