لبنان

في زحلة.. توقيف مواطن نشر تسجيلاً مسيئاً لباسيل!

Lebanon 24
04-12-2021 | 16:48
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أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في البقاع المدعو "ن.صليبا" في زحلة، وذلك بعدما نشر تسجيلاً صوتياً مسيئاً للنائب جبران باسيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24". 
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