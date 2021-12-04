لبنان

هل ستعيد السعودية سفيرها إلى بيروت؟

Lebanon 24
04-12-2021 | 17:09
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤولاً فرنسياً أشار إلى أن السعودية وافقت على إعادة سفيرها إلى بيروت، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم ذلك.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار السعودية أمس السبت، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وخلال اللقاء، جرى تطرق إلى الملف اللبناني، كما تم اتصال بين ماكرون وبن سلمان من جهة ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من جهة أخرى، وتم التداول في العلاقات بين لبنان والسعودية، كما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي التي يقودها ماكرون لحل الأزمة الدبلوماسية الناشئة بين لبنان ودول الخليج عقب تصريحات وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي.

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