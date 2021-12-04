جلسة نيابية عامة الثلاثاء وطرح "الكابيتال كونترول" ممكن

تتجه الأنظار بعد غد الثلاثاء الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة وإقرار جدول اعمال حافل من 36 بندا، بينها القوانين المتعلقة بالبطاقة التمويلية مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الممول بـ246 مليون دولار من البنك لدولي والذي بدأ التسجيل له عبر منصة خاصة ويغطي حوالى150 الف عائلة.

اما في شأن قانون الكابيتال كونترول، فان حسم ادراجه على جدول الاعمال واقراره من قبل الهيئة العامة في الجلسة المذكورة يتوقف على نتائج جلسة اللجان المشتركة التي ستعقد غدا في المجلس لمتابعة مناقشة اقتراح قانون كان طرح امس من دون ان يتبناه او يوقعه اي نائب.

وقالت مصادر نيابية لـ"الديار" انه انه لا يمكن التكهن بنتائج اجتماع الغد بانتظار ما سيحمله نائب رئيس الحكومة من معلومات وملاحظات لصندوق النقد الدولي.