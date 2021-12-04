لبنان

معلوف: لا معطيات لعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
04-12-2021 | 23:26
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار معلوف عبر "الأنباء" الإلكترونية " هناك حراك واضح وجدي بعد زيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية، وبالأخص بعد اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس ميقاتي"، وأضاف: "سنرى كيف يتم تفعيل الحكومة، ونأمل أن تسهم المبادرة الفرنسية بهذا الحل".

وقال معلوف "في الأسبوع ما قبل الماضي سمعنا عن امكانية تفعيل العمل الحكومي لكن الامور ذهبت باتجاه آخر ولغاية الان ليست لدينا معطيات تشير الى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء". وفي موضوع الجلسة النيابية أكد أن "التكل لن يقاطع الجلسات النيابية، لكن موضوع التصويت على تشكيل هيئة لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يطرح علينا ومشاركتنا في الجلسة العامة ليست للتصويت على هكذا مشروع".
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