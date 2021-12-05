لبنان

هل يصل الغاز المصري في آذار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2021 | 01:15
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كان لافتًا ما صرّح به آموس هوكشتاين المكلف متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عندما ردّ على سؤال  يتعلق بإمكانية حصول لبنان على الطاقة؟ فأجاب: "أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتم القيام به من أجل تحقيق الإستقرار في توفير الكهرباء. ليس من خلال الفيول إنما من خلال مصدر مستدام المتمثل بمشروع إستجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، وإيضا من خلال مشروع ربط شبكات الأردن بلبنان. أنا متفائل جدا بأن المشروعيّن سينضجان عبر البنك الدولي الذي يعمل على ذلك بجد. وأعتقد أن هناك الكثير من العمل التقني الذي يتعين القيام به لإصلاح المنشآت التي ال تعمل بشكل جيد ... أنا أكثر تفاؤلًا بأننا سنكون في وضع يمكن من خلاله حصول لبنان على الغاز المتدفق والطاقة مترابطة في الشهرين المقبلين أو الثلاثة الأشهر المقبلة".   

وتعتبر مصادر مطلعة تعقيبًا على كلام هوكشتاين أن لبنان قطع شوطًا لابأس به في مفاوضاته الرباعية، وكان آخرها في الأردن، وأن المشروع قد يبصر النور في أواخر شهر آذار على أبعد تقدير، مما يسمح برفع ساعات التغذية بالكهرباء إلى حدود مقبولة نسبيًا

المصدر: لبنان 24

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