لبنان

لبنان يعوّل على المغتربين في الأعياد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2021 | 02:15
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قررت الحكومة اللبنانية تشديد الإجراءات المتخذة خلال شهر الأعياد للحؤول دون ارتفاع إضافي بعدد الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، من دون أن تفرض تدابير صارمة، كما فعلت في العامين الماضيين في عيدي الميلاد ورأس السنة، بعد تمنيات كثيرة تلقتها من أكثر من قطاع إقتصادي ومفادها أن فرض إقفال المؤسسات التجارية، خصوصا المطاعم والفنادق والملاهي التي تنتظر هذا الشهر لتعوض بعض خساراتها المتراكمة منذ عامين، سيكون بمثابة الضربة القاضية لما تبقى من مؤسسات تصارع للبقاء.

وعلى رغم عدم توقّع أن تكون النسبة كما كانت عليه قبل الأزمة، إلاّ أن هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين المغتربين مصممة على قضاء عطلة الأعياد بين أهلهم في وطنهم الأمّ، مع تزايد عدد السياح العرب خاصة من العراق والأردن ومصر، مما يعطي الأمل في تحسّن الحركة السياحية الموسمية

المصدر: لبنان 24

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