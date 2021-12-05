اطلاق نار في بلدة عكارية...ماذا يجري؟

اشتبه اهالي بلدة رحبة العكارية في ساعات من منتصف ليل السبت -الاحد بمجهولين في البلدة اثناء رصدهم منازل لمحاولة سرقتها. ما دفع أحد المواطنين الى اطلاق النار في الهواء لإخافتهم، ليفروا بعدها لجهة مجهولة.من جهة ثانية،كرر أهالي منطقة الجومة عبر "لبنان ٢٤" مناشدتهم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي و إتحاد بلديات الجومة بإعادة الحواجز الامنية و حماية البلدة و توقيف السارقين الذين يسرحون و يمرحون في ارجاء البلدة.هذا وتشهد المنطقة سلسلة سرقات ،إذ يعمدون على سرقة مولدات مياه الري للاراضي الزراعية و الاسلاك الكهربائية وغيرها ،ليتم بيعها لآحقاً لبائعي الحديد المتجولين.