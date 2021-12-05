احراق اسلاك كهربائية.. والسبب القبض بالدولار

استفاق اهالي البداوي و التبانه صباح اليوم الاحد على دخان اسود و رائحة السموم المنبعثه من بساتين سقي طرابلس الشمالي قبالة اوتوستراد التبانه و ذلك نتيجة اقدام اشخاص كل فترة على إحراق الإطارات والاسلاك الكهربائية لاستخراج النحاس منها.وقد توقع ناشطون ان تزداد هذه الظاهرة نتيجة غلاء سعر كيلو النحاس بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إذ بات التاجر يدفع ثمن الكيلو لهؤلاء الاشخاص بالدولار حسب ما افيد. الا ان الاجهزة الامنية تبدو عاجزة تماماً عن مكافحة هذه الظاهرة منذ وقت طويل.