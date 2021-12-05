لبنان

حادث سير على اوتوستراد البالما

Lebanon 24
05-12-2021 | 02:08
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وقع حادث سير على اوتستراد البالما - طرابلس حيث ادى الى سقوط جريح.

وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل الجريح الى مستشفى الاسلامي للعلاج.
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حادث سير

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