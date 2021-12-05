لبنان

باريس تثبّت حضورها: اللاعب الافعل في لبنان

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
05-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-893661-637742926160393968.jpg
Doc-P-893661-637742926160393968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حتى مساء امس كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد فعل ما لم يستطع غيره فعله، مثبتا ان فرنسا لاعب جدي في لبنان وقادر على ادارة الازمة الحالية سياسيا ولاحقا اقتصاديا وماليا، وبالتالي قطع الطريق امام اي محاولات اقليمية لاستبعاد باريس عن الساحة.

 

بعد ما يمكن تسميته بالمبادرة الفرنسية والتي ادت الى استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي من منصبه بعد اخذ ورد دام اسابيع، استطاع الرئيس الفرنسي كسر الجليد بين لبنان والسعودية عبر اعلى المستويات، اذ نجح في تحقيق تواصل بين رئيس الحكومة نجيب نجيب ميقاتي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

هذا الاتصال الذي ستكون له تبعات كبرى، اعاد منح الحكومة دفعا سياسيا عربيا لطالما بحثت عنه منذ تشكيلها وكادت تخسره نهائيا بعد الازمة التي حصلت مع دول الخليج بسبب تصريحات وزير الاعلام..

 

تأمين غطاء عربي للحكومة يمكن ان يكون اهم انجاز فرنسي، استطاعت من خلاله باريس تحقيق خرق جدي يمكن استثماره خلال المرحلة المقبلة في اطار عملية الانقاذ التي يسعى الفرنسيون الى تنفيذها في لبنان ، قبل الانتخابات او بعدها.

 

كما ان باريس اثبتت قدرتها على التواصل والتفاهم مع جميع الاطراف في لبنان من العهد ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وصولا الى حزب الله وقوى الثامن من اذار اضافة الى رئيس الحكومة، اذ تمكنت من الوصول الى تسوية تعذر الاتفاق عليها خلال اسابيع.

 

وازنت باريس بين المبادرات الداخلية والمساعي الخارجية التي لعب الفاتيكان فيها دورا جديا في ما يخص حل الازمة اللبنانية مع دول الخليج والحد من تبعاتها السلبية على الواقع النقدي والاقتصادي وحتى السياسي، الامر اثبت تطور الفهم الفرنسي لواقع الحياة السياسية في لبنان.

 

كما ان فرنسا بدأت التفكر وتحضير الارضية لكي تقود تحركا جديا لحل الازمة الحكومية التي ستؤدي الى مزيد من التدهور في حال استمرت، وعليه من الممكن ان نشهد مبادرة فرنسية مرتبطة بقضية تحقيقات المرفأ تنهي المقاطعة الحاصلة لجلسات الحكومة.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-12-05
05:21 | 2021-12-05
05:20 | 2021-12-05
05:18 | 2021-12-05
05:06 | 2021-12-05
05:05 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website