لبنان

كيف يقرأ "حزب الله" الأجواء الإيجابية بين لبنان والسعودية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-12-2021 | 02:59
A-
A+
Doc-P-893673-637742954178126005.jpg
Doc-P-893673-637742954178126005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقفت مصادر مقرّبة من "حزب الله" عند الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وذلك عقب التواصل الذي حصل بن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جهة، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من جهة أخرى.
 

وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "الحزب لا يُعارض أي إيجابية كما أنّه يُسهّل كل ما يمكن أن يوقف الانهيار ويساعد لبنان على النهوض من جديد"، وأضافت: "نرى أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي هي التي مهّدت لهذا الاتصال، والمنتظر هو اتخاذ خطوات إضافية تُنهي القطيعة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج". 
 

وأوضحت المصادر أنّ "الحزب ليس مع قطع العلاقات أبداً مع السعودية أو الخليج"، وتابعت: "لبنان بلد عربي ودول الخليج ليست أعداء لنا. نختلف في الملفات الإقليمية والسياسية، والعدو الوحيد بالنسبة لنا هو إسرائيل. وفي ما خصّ الشأن اللبناني، فإنّنا مع التسهيل لكل الحلول في ظلّ الواقع القائم".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-12-05
05:21 | 2021-12-05
05:20 | 2021-12-05
05:18 | 2021-12-05
05:06 | 2021-12-05
05:05 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website