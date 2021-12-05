كيف يقرأ "حزب الله" الأجواء الإيجابية بين لبنان والسعودية؟

توقفت مصادر مقرّبة من "حزب الله" عند الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وذلك عقب التواصل الذي حصل بن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جهة، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من جهة أخرى.



وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "الحزب لا يُعارض أي إيجابية كما أنّه يُسهّل كل ما يمكن أن يوقف الانهيار ويساعد لبنان على النهوض من جديد"، وأضافت: "نرى أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي هي التي مهّدت لهذا الاتصال، والمنتظر هو اتخاذ خطوات إضافية تُنهي القطيعة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج".