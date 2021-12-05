لبنان

في عملية نوعية.. القوى الأمنية تعتقل خاطفي مواطنٍ في عاليه

Lebanon 24
05-12-2021 | 03:27
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تمكنت الأجهزة الأمنية وبعد متابعة حثيثة من تطويق واعتقال المجموعة التي كانت اختطفت المهندس حسان مهنا "ابو حمدان" من منزله في مدينه عاليه.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد جرى اعتقال 5 من أفراد المجموعة الخاطفة، فيما سُلّم المخطوف إلى ذويه. 
  

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