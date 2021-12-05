في عملية نوعية.. القوى الأمنية تعتقل خاطفي مواطنٍ في عاليه

تمكنت الأجهزة الأمنية وبعد متابعة حثيثة من تطويق واعتقال المجموعة التي كانت اختطفت المهندس حسان مهنا "ابو حمدان" من منزله في مدينه عاليه.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد جرى اعتقال 5 من أفراد المجموعة الخاطفة، فيما سُلّم المخطوف إلى ذويه.