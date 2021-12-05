جهاز الطوارئ والإغاثة: إصابتين نتيجة حادث سير على طريق عام الضنية

صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في يوم الأحد 5/12/2021 البيان التالي:



وقع حادث سير بين مركبة و دراجة نارية على طريق عام بلدة مراح السراج الضنية ، مما أدى إلى اصابة شخصين في الرأس والرقبة والفخذ ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، و قد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ و الإغاثة على إسعافهما و نقلهما إلى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.