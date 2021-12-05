22
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بالجرم المشهود.. "قوى الأمن" توقف سارقي أسلاك كهربائية وتكشف هوياتهم
Lebanon 24
05-12-2021
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بعد ان حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة اسلاك كهربائية عدّة عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان والشبكات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، من قبل مجهولين بغية استخراج النحاس منها وبیعه توخيا للربح المادي.
على الأثر، أعطيت الاوامر المشددة لجميع قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية لضبط هذه العمليات وإجراء المقتضي القانوني بحق المخالفين، وقد باشرت قطعات الشعبة تكثيف الدوريات في المناطق التي تحصل فيها هذه العمليات بغية توقيف المتورطين بها.
وبعد عمليات الرصد والمراقبة التي قامت بها دوريات الشعبة في جميع محافظات لبنان، بين الفترة الممتدة من 20-9-2021 و24-11-2021، تمكنت من القاء القبض على 20 متورطاً بالجرم المشهود بعمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة والشبكات الخاصة لعدد من الشركات في المناطق التالية: جرمانايا، الحويش، اوتوستراد القلمون، القبة، عين بعال، الجية، دده، النخلة، تلعباس الغربي والفرزل، وهم كل من:
ع. ح. (مواليد عام 1996، سوري)، 2-ع. ع. (مواليد عام 1995، لبناني، بحقه خلاصة حكم بجرم ضرب وايذاء واسلحة)، 3- ن. ع. (مواليد عام 1991، لبناني، بحقه بلاغي بحث وتحر بجرم سرقة وتسبب بإيذاء)، 4- خ. س. (مواليد عام 2001، سوري، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة)، 5- م. س. (مواليد عام 2001، لبناني)، 6- ا. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)، 7- م. ع. (مواليد عام 1991، فلسطيني/سوري)، 8- ح. س. (مواليد عام 1987، لبناني)، 9- ر. س. (مواليد عام 2001، مكتوم القيد)، 10- م. س. (مواليد عام 1999، لبناني)، 11- س. ا. (مواليد عام 1986، لبناني)، 12- م. ا. ع. (مواليد عام 1993، فلسطيني)، 13- ح. ع. (مواليد عام 1986، فلسطيني)، 14- ع. ف. (مواليد عام 1986، بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة)، 15- ه. ف. (مواليد عام 1992، لبناني)، 16- ي. خ. (مواليد عام 1995، لبناني)، 17- ا. ع. (مواليد عام 2008، سوري)، 18- ف. ط. (مواليد عام 1982، سوري)، 19- خ. س. (مواليد عام 2003، سوري)، 20- ا. ك. (مواليد عام 1989، فلسطيني).
وضبط بحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية، ماكينة WIFI، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة، بالإضافة الى قبضة حديدية "بونية" عدد /2/ وسكين عدد /2/، /50/ دولاراً أميركياً مزيفة، وكيس بداخله بقايا مادة الحشيشة، كما تم ضبط سیارتین نوع مرسيدس ورابيد.
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة والشبكات الخاصة لشركات عدّة، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء.
تابع
الأكثر قراءة
تغريدات جديدة من السفير السعودي بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدات جديدة من السفير السعودي بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيها
16:13 | 2021-12-04
04/12/2021 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات العاطفية للابراج في العام 2022.. حب وزواج لهؤلاء المواليد
Lebanon 24
ماغي فرح: ابرز التوقعات العاطفية للابراج في العام 2022.. حب وزواج لهؤلاء المواليد
07:37 | 2021-12-04
04/12/2021 07:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة تُكشف.. هذا ما قاله بن سلمان لميقاتي
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة تُكشف.. هذا ما قاله بن سلمان لميقاتي
11:54 | 2021-12-04
04/12/2021 11:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة ستنتعش لهذا السبب.. خبيرٌ يتحدث عن "أجواء إيجابية"
Lebanon 24
الليرة ستنتعش لهذا السبب.. خبيرٌ يتحدث عن "أجواء إيجابية"
13:36 | 2021-12-04
04/12/2021 01:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج يسود السوق.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعرٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج يسود السوق.. كم بلغ اليوم؟
15:14 | 2021-12-04
04/12/2021 03:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2021-12-05
سعر صرف الدولار ينخفض...كيف يفترض أن تكون أسعار السلع الغذائية؟
05:21 | 2021-12-05
اطلاق نار كثيف في صور... ما القصة؟
05:20 | 2021-12-05
قاووق: حريصون على إنجاح كل المساعي التي تبذل لاستعادة الحكومة لدورها
05:18 | 2021-12-05
جنبلاط للشباب التقدمي: للانفتاح على الجميع وتفعيل واستكمال العمل الشبابي
05:06 | 2021-12-05
مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يرفع الصوت.. هذا ما قاله
05:05 | 2021-12-05
جنبلاط يغرّد عن ماكرون.. هكذا وصف مبادرته
فيديو
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
05/12/2021 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
02:00 | 2021-12-05
05/12/2021 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
Lebanon 24
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
05:35 | 2021-12-04
05/12/2021 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact