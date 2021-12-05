لبنان

بيانان جديدان للجيش.. هذا ما جاء فيهما

Lebanon 24
05-12-2021 | 04:35
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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"ستجري وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 28 / 11 / 2021 ولغاية 16 / 12 / 2021، ما بين الساعة 8,00 والساعة 17,00، تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الرشاشة.
 
وستجري وحدة من الجيش، اعتبارا من 26 / 11 / 2021 ولغاية 17 / 12 / 2021، تمارين تدريبية نهارية وليلية في المناطق التالية: رأس مسقا، القاع، سقي أبو علي، جرود نيحا، جرد العاقورة، تل عمارة ومهبط تل الزعتر، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.
 
كما، ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من 22 / 11 / 2021 ولغاية 10 /12 /2021 ضمنا، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
كذلك، أصدر الجيش بياناً آخر جاء فيه: "تنفذ القوات الجوية، بتواريخ 6، 7 و8 / 12 /2021 اعتبارا من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 24,00، طيرانا ليليا بالانتقال بين القواعد الجوية الآتية: بيروت، القليعات وحامات". 
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