البطاقة التمويلية.. تحذير من جنبلاط!

عقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لقاء حوارياً مع منظمة الشباب التقدمي بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، وقد شارك في اللقاء عدد كبير من مسؤولي الخلايا والمكاتب في المناطق والجامعات.وجّه جنبلاط التحية على المسيرة التي قامت المنظمة بها يوم أمس رفضاً للتعطيل، ولتوجيه الدعوة للحكومة لإعادة اجتماعاتها، وإقرار البطاقة التمويلية، وغيرها من الإجراءات المعيشية الملحة.ودعا جنبلاط منظمة الشباب إلى أخذ المبادرة في كافة المجالات والقطاعات، مؤكّداً على أهمية، ومركزية، ومحورية، دور الشباب.ورداً على سؤال، جدّد جنبلاط دعوته إلى إصدار البطاقة التمويلية، مطالباً بإعطائها بالدولار، محذراً من إعطائها بالليرة اللبنانية، ومؤكّداً أنّ الأهم اليوم هو إعادة تفعيل عمل الحكومة.كما شدّد جنبلاط على أهمية توفير مقوّمات الصمود ودعم الناس، داعياً إلى مقاربة رسمية جدية في العمل مع الجهات المانحة لتوفير الدعم والمساعدات، ومشدداً على ملف الطبابة والاستشفاء، كما الدعم الاجتماعي. ودعا إلى إعطاء الأساتذة المساهمة التي أقرّها لهم وزير التربية بالدولار أيضاً.