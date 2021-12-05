المنسق العام لتيار العزم في عكار: ننوّه بالتواصل بين ماكرون وبن سلمان وميقاتي

أشار المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين، الى أنه "وسط الأزمات والتحديات التي تحيط بنا من كل جانب، نتطلع بعين الأمل والتفاؤل إلى الجهود التي تبذل لإخراج لبنان من أزماته، وآخرها الاتصال الهاتفي الثلاثي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس نجيب ميقاتي"، راجين أن "يكون هذا التواصل بداية الطريق نحو خطوات عملية لوقف الانهيار، وفاتحة لتضامن عربي ودولي أكبر مع لبنان الذي هو أحوج ما يكون إلى رئته العربية وأصدقائه الدوليين، لإخراجه من محنته".