لبنان

قاووق: حريصون على إنجاح كل المساعي التي تبذل لاستعادة الحكومة لدورها

Lebanon 24
05-12-2021 | 05:20
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أكد عضو المجلس المركزي لـ"حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "أولوية الحزب هي خدمة اللبنانيين"، مشيرا الى أننا "سنقدم كل ما أوتينا من قدرة من أجل تخفيف معاناة اللبنانيين إن كان عبر المازوت أو المواد الغذائية أو الدواء ولن نسأل عن إسترضاء أميركا وغير أميركا". 
 
وتابع: "أمام المعاناة اليومية المتواصلة والمتفاقمة التي يعانيها المواطن نؤكد مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية والإنسانية لخدمة أهلنا".
 
وقال قاووق خلال لقاء سياسي في بلدة عبا الجنوبية، بمشاركة شخصيات وفاعليات وأهالي البلدة: "نحن حريصون على إنجاح كل المساعي التي تبذل لاستعادة الحكومة لدورها وحل الأزمة الحكومية، وهذه المساعي لم تتوقف والفرص جيدة والطريق غير مسدود والعقدة غير مستعصية، ونحن نستعجل حل هذه الأزمة لتعود الحكومة للإجتماع وتتحمل مسؤوليتها تجاه أسعار المواد الغذائية، وضبط تسعيرة الليرة أمام ارتفاع الدولار، واستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي من أجل إيجاد المعالجات التي من شأنها أن تحد من الإنهيار وتخفف من معاناة اللبنانيين". 
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