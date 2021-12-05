اطلاق نار كثيف في صور... ما القصة؟

أقادت مندوية "لبنان 24" عن سماع صوت اطلاق نار كثيف من أسلحة حربية في مدينة صور بالقرب من ثكنة الجيش في منطقة الشواكير المتاخمة لمخيم الرشيدية.

وفي وقت لاحق أشارت المعلومات الى ان اطلاق النار نتج عن اشكال كبير وقع بالقرب من الثكنة.