لبنان

اطلاق نار كثيف في صور... ما القصة؟

Lebanon 24
05-12-2021 | 05:21
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أقادت مندوية "لبنان 24" عن سماع صوت اطلاق نار كثيف من أسلحة حربية في مدينة صور بالقرب من ثكنة الجيش في منطقة الشواكير المتاخمة لمخيم الرشيدية.
 
وفي وقت لاحق أشارت المعلومات الى ان اطلاق النار نتج عن اشكال كبير وقع بالقرب من الثكنة.
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