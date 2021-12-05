لبنان

جريحان بحادث سير على طريق عام مراح السراج - الضنية

Lebanon 24
05-12-2021 | 05:57
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أصيب شخصان بجروح في مختلف أنحاء الجسم، بسبب اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق عام بلدة مراح السراج ـ الضنية. 
 
وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.
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