جريحان بحادث سير على طريق عام مراح السراج - الضنية

أصيب شخصان بجروح في مختلف أنحاء الجسم، بسبب اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق عام بلدة مراح السراج ـ الضنية.وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.