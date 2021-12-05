لبنان

درويش يكشف: عودة السفراء الى لبنان أو الخليج مرهون بهذا الأمر

Lebanon 24
05-12-2021 | 06:07
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أشار النائب علي درويش إلى أنه هناك رغبة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوة لجلسة سريعا أما الموضوع القضائي فلديه إطار قضائي ومجلس النواب الذي سينعقد الثلاثاء يمكن ان يشهد طرحا لحلول معينة لقضية القاضي طارق البيطار.
وقال في حديث لقناة الـ"او تي في": "الجدول الزمني لعودة السفراء الى لبنان أو الخليج مرهون بالمعطيات المقبلة ويفترض أن يكون هناك خطوات إيجابية تستتبع الاتصال الذي حصل أمس". 
ولفت إى أن ما حصل أمس رسالة إيجابية وميقاتي لن يكون إلا على تماس مع كل الفرقاء بشكل يجمع لا يفرق. وأضاف: "رسائل الأمس تؤكد أن هناك رغبة جدية باتجاه الذهاب لتهدئة وإعادة الأمور لمجاريها أما عن أية زيارة لميقاتي لدول الخليج فتحدد بوقتها". 
وأردف درويش قائلاً: "الرئيس ميقاتي قام بمجهود كبير والاتصال مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هدفه نزع الفتيل بعد استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي". 
وتابع قائلاً: "الحكومة منذ البداية تعهدت في بيانها الوزاري بأفضل العلاقات مع الدول العربية كما هناك عمل دؤوب لضبط الصادرات على كل المعابر على المستوى التقني والعملي لوقف تهريب المخدرات". 
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