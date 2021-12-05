"الديمقراطي": محاسبة الإعلاميين على تغريدات قديمة ظاهرة مرفوضة

اعتبرت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أن "ظاهرة نبش تغريدات ومواقف مر عليها سنوات طويلة من أجل التشفي والإنتقام من الصحافيين والإعلاميين وقطع أرزاقهم نتيجة مواقف أطلقوها، هي ظاهرة خطيرة ومرفوضة رفضاً قاطعاً".وأشارت المديرية إلى أن "ما حصل مع الإعلامي باسل العريضي بعدما كان مدير مكتب قناة دويتشه فيله الألمانية (DW) في بيروت هو أمر مستنكر، وهو الإعلامي المشهود له بكفايته وموضوعيته في مهنته، والمطلوب من وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين ونقابة المحررين والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، موقف واضح يستنكر هذه الظاهرة التي تتكرر بأشكال وأساليب مختلفة".