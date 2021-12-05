لبنان

نداءٌ من "التحكم المروري" إلى السائقين.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-12-2021 | 06:27
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دعت غرفة التحكم المروري جميع السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار حرصاً على السلامة العامة، وتفادياً لحصول انزلاقات وتصادمات مرورية.
 
 
 
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