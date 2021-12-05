نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة.. توقيف أحد مروّجي المخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 1-12-2021 من توقيف أحد مروجي المخدرات في محلة ابي سمراء / طرابلس، ويدعى:م. خ. (مواليد عام 1997، سوري)وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة موضبة ومعدة للترويج، عبارة عن:/280/ غ قائم من مادة الهيرويين./392/ غ قائم من أنواع مختلفة من مادة الكوكايين.كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف./168/ حبة "MDMA"./15/ حبة ترامادول.مبلغ مالي وقدره /796/ $، و/22,145,000/ ل. ل.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.