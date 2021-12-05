بو حبيب شارك في مؤتمر روما المتوسطي

ضمن فعاليات مؤتمر روما المتوسطي، حلّ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ضيفاً في جلسة حوار بحضور عدد من المسؤولين الامميين والاوروبيين والعرب، قدم خلالها عرضاً للاوضاع في لبنان والمنطقة.

عدد الوزير بوحبيب اولويات الحكومة التي تتمحور حول المفاوضات مع صندوق النقد والاصلاحات سيما في ملفي الكهرباء والقطاع المصرفي واجراء الانتخابات النيابية. كما تطرق الوزير بوحبيب الى علاقات لبنان بالدول العربية وبالاخص الخليجية مشدداً على هوية لبنان العربية والتزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس تجاه الازمات في المنطقة.

وكان الوزير بوحبيب قد شارك بعدد من الندوات في المؤتمر حول الشرق الاوسط والطاقة والشراكة الاورو-متوسطية.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير بوحبيب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية وشؤون الامن في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل حيث تم البحث بالمساعدات التي يقدمها حالياً الاتحاد للبنان. شدد بوريل على ضرورة اجراء الاصلاحات للاستفادة من الدعم المالي ضمن اطار برنامج مع صندوق النقد الدولي. كما تم التطرق الى مسألة النزوح السوري وتأثيره على الوضع الداخلي اللبناني اقتصادياً وامنياً واجتماعياً وضرورة ايجاد مقاربات جديدة لحلها.