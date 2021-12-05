لبنان

الدفاع المدني يُخمد حرائق في كسروان

Lebanon 24
05-12-2021 | 06:39
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أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً إندلع في مشغلات أجهزة للتدفئة وخزانين للمازوت على سطح مبنى سكني في القليعات - كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
كذلك، أخمدت فريق الإطفاء حريقاً إندلع ظهر اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة في مبنى سكني في أدونيس، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
كما، أخمد الدفاع المدني حريقا أتى على مساحات من الأعشاب في جعيتا.
 
 
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