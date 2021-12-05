في هذا المستشفى... طبيب يتعرض للضرب والخطف

افادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام شخصين على ضرب ومحاولة خطف الدكتور عبد الوهاب اسماعيل من مستشفى بعلبك الحكومي.

وفي المعلومات فان التحقيقات الأمنية الاولية تشير الى أن الطبيب قد خطف على يد اهل مريضة من الـ "ش." وزوجها من الـ "ح"، كانت قد توفيت في المستشفى المذكور بعد اصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان ابن المريضة التي وافتها المنية في أثناء علاجها في قسم كورونا، حاول خطف الطبيب عبد الوهاب، لكن مجموعة من الاطباء والعاملين في المستشفى تدخلوا وحالوا دون نجاح العملية.

وفي وقت لاحق، عقد مدير المستشفى الدكتور عباس شكر مؤتمرا صحافيا، اعتبر فيه أن "ما حصل اليوم من اعتداء على الدكتور عبدالوهاب اسماعيل، ومحاولة خطفه من داخل المستشفى في أثناء قيامه بواجبه الإنساني، هو فعل مستنكر ومدان، ويمس كامل الجسم الطبي في مستشفى بعلبك الحكومي، ويمثل انتهاكا خطيرا لهذا الصرح الطبي، علما بأن مستشفى بعلبك الحكومي هو المتصدي الوحيد في الوقت الحالي لجائحة كورونا في البقاع".وشدد على "وضع هذه القضية في عهدة القوى الأمنية والجيش، ونطلب تركيز نقطة للجيش في المستشفى، منعا لتكرار مثل هذه الاعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي، ونعلن التوقف عن العمل اليوم ساعة استنكارا للحادث".ونفذ الكادر الإداري والطبي والتمريضي، وقفة احتجاجية أمام مدخل قسم كورونا، وتوقف عن العمل اعتبارا من الثالثة والنصف عصرا ساعة واحدة، في خطوة تحذيرية.واستنكر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" البرفسور رائف رضا، في بيان، "محاولة الخطف الفاشلة التي تعرض لها عضو التجمع الطبيب عبد الوهاب اسماعيل أمام مستشفى بعلبك الحكومي، والتعرض له بالضرب المبرح بعد فشلهم في اختطافه"، مطالبا القضاء المختص ونقابة الأطباء ب"التحرك لكشف الجناة وإنزال أشد العقوبات بحقهم".وإذ أكد التجمع أن "الطبيب اسماعيل مشهود له بالكفاءة العلمية والسيرة الحسنة وبتفانيه تجاه المرضى"، أسف "لتكرار التعرض للجنود البيض دون رادع، مما يشجع الفلتان ويعرض الأطباء للخطر".