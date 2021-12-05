لبنان

أموال المغتربين ستنقذ هذا القطاع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2021 | 07:03
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على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي يعاني منها اللبناني، يبدو ان الاحوال الجوية ستتحالف مع الموسم السياحي الذي ينطلق مع بداية شهر عيدي الميلاد ورأس السنة. فوفقا للتقديرات سنشهد كثافة في الثلوج على مختلف المرتفعات ما يبشر خيرا على صعيد انطلاقة موسم التزلج الذي سيترافق مع حضور نسبة لا بأس بها من اللبنانيين المنتشرين في مختلف دول العالم لقضاء عطلة الأعياد الى جانب أهاليهم.

وفي هذا الاطار يقول أحد العاملين في سياحة التزلج في منطقة الأرز لـ "لبنان 24" ان " مراكز التزلج التي قد تفتح ابوابها قريبا ان صدقت الأرصاد الجوية في تقديراتها تعتمد على حضور المغتربين في فترة الاعياد لانتشال القطاع والعاملين فيه، اذ ان القطاع يعود بالنفع على مختلف عائلات المنطقة ويشكل مصدر رزق وحيد لأكثر من 50 بالمئة من الأهالي".

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