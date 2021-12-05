إخماد حريق في القبيات

اندلع حريق في خراج بلدة القبيات العكارية، أتى على الأعشاب اليابسة وعلى عدد من الأشجار الحرجية والمثمرة.



وهرع على الفور عناصر الدفاع المدني في المنطقة الى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه وإخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة، ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من إشتعالها مجدداً.