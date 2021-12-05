لبنان

الراعي من قبرص: الله لا يقبل بشعب مظلوم او شعب مشرد

Lebanon 24
05-12-2021 | 08:28
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زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي برفقة لفيف من المطارنة، الآباء الكهنة، الأخوات الراهبات الأنطونيات، الوفد اللبناني من الرابطة المارونية، تجمع موارنة من أجل لبنان ورابطة قنوبين للرسالة والتراث، كنيسة آيا مارينا في بوليميديا - ضواحي ليماسول، وذلك في إطار زيارته الرعائية إلى جزيرة قبرص.
وتوجه الراعي بكلمة قال فيها: "بداية أنقل اليكم  تحياتي القلبية، وانتم الذين تحافظون على محبتكم للقديسة مارينا، فنحن سعداء بأننا نرافق مطران الأبرشية الجديد سليم صفير، وهذه الزيارة هي مناسبة لنهنئكم ولنهنئه بأول ثمار انتخابه ألا وهي زيارة البابا فرنسيس الرسولية الى قبرص، ونحن أتينا الى هنا لنمثل كل سينودس اساقفتنا المقدس، وانقل اليكم صلاتهم لتعودوا الى بلدتكم الحبيبة آيا مارينا".
وأضاف: "عندما رأينا كنيسة القديسة مارينا في ضيعة آيا مارينا ترتدي حلتها الجديدة، أكدنا وبكل رجاء أنه لا بد أمام رحمة الله ومحبته من أن تعودوا الى بيوتكم كما عاد هذا البيت المقدس. وكونوا على ثقة ان الله لا يقبل بشعب مظلوم او شعب مشرد، أو ضحية، لأن الرب يريد الخير لكل الناس، كما ان الله يحقق ما يريده بالتعاون مع البشر، ونحن والسلطات المحلية نعمل من أجل إعادة وحدة قبرص، وبالتالي فنحن نعمل على المستوى التاريخي والرب يعمل ارادته حينما تتم في حينها".
 في الختام، قدم الاب كاتشالوزي للبطريرك الراعي أيقونة العذراء مريم لتحميه وتقويه.
 كما زار الراعي كنيسة مار شربل في ليماسول، وأقام فيها القداس الالهي بمشاركة فاعليات رسمية كنسية وشعبية.
 
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