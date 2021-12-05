لبنان

حميه يعلن عودة الطيران السويسري إلى مطار بيروت بعد طول غياب

Lebanon 24
05-12-2021 | 08:38
A-
A+
Doc-P-893790-637743155853674973.png
Doc-P-893790-637743155853674973.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، وصول ظهر اليوم إلى بيروت، أول رحلة لشركة الخطوط الجوية السويسرية swiss international airlines آتية من زوريخ.
 
وقال: "إيمانا بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجددا وإعلانا لإطلاق مسار رفع مكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم. اليوم وبعد طول غياب ولعشرات من السنين، ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار آتيا من زوريخ وبمعدل رحلتين أسبوعيا".
  
وتقوم الشركة برحلتين أسبوعيا الى المطار في بيروت يومي الخميس والأحد.
 
وكان في استقبال هذه الرحلة الأولى، التي وصل على متنها 60 راكبا، مدير الشركة في لبنان ابراهيم دريان وممثلون للمديرية العامة للطيران المدني.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2021-12-05
10:37 | 2021-12-05
10:32 | 2021-12-05
10:27 | 2021-12-05
10:03 | 2021-12-05
09:55 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website