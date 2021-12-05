حميه يعلن عودة الطيران السويسري إلى مطار بيروت بعد طول غياب

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، وصول ظهر اليوم إلى بيروت، أول رحلة لشركة الخطوط الجوية السويسرية swiss international airlines آتية من زوريخ.وقال: "إيمانا بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجددا وإعلانا لإطلاق مسار رفع مكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم. اليوم وبعد طول غياب ولعشرات من السنين، ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار آتيا من زوريخ وبمعدل رحلتين أسبوعيا".وتقوم الشركة برحلتين أسبوعيا الى المطار في بيروت يومي الخميس والأحد.وكان في استقبال هذه الرحلة الأولى، التي وصل على متنها 60 راكبا، مدير الشركة في لبنان ابراهيم دريان وممثلون للمديرية العامة للطيران المدني.