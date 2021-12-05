لبنان

القصيفي يواصل تلقي اتصالات التهنئة بفوزه في انتخابات المجلس الجديد للنقابة

Lebanon 24
05-12-2021 | 08:47
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تلقى نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، مزيدا من اتصالات التهنئة بفوزه على رأس لائحة "الوحدة النقابية" في انتخابات المجلس الجديد للنقابة.
 
من المهنئين على التوالي: الرئيس تمام سلام، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي الذي طالب نقل تحياته لكل أعضاء مجلس النقابة، راعي الأبرشية المارونية في كندا المطران بول مروان تابت، النائبان أحمد درويش ومحمد القرعاوي، الوزيرة السابقة للاعلام منال عبدالصمد، النقيب السابق للمحامين أنطوان قليموس، القنصل العام لصربيا في لبنان جوزيف مرتينوس، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر الزين، القاضي رفول البستاني، المدير العام لإذاعة "صوت لبنان" أسعد مارون، المدير العام لإذاعة "صوت كل لبنان" عماد الخازن، المدير العام لتلفزيون "المنار" ابراهيم فرحات، المدير العام ل "إذاعة النور" يوسف الزين، الأمين العام ل "لجنة الحوار المسيحي - الإسلامي" الأمير حارث شهاب وعضو اللجنة كميل منسى.
 
وتلقى القصيفي اتصالات تهنئة من رؤساء بلديات وفاعليات وهيئات نقابية وعدد كبير من الزملاء الصحافيين في لبنان وعالم الانتشار.
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