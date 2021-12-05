اصابات في حادث سير مروّع (صور)

إأفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع بين ثلاث سيارات في منطقة صديقين، ادى الى سقوط مجموعة من الجرحى. وعملت فرق جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في صديقين ومركز الشهيد حسن نجيب بسما التطوعي على نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي.