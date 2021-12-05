بيع الأراضي من جديد... "ايعال" ترفع الصوت

عادت الى العلن مؤخرا قضية بيع بعض الاراضي التابعة لوقف 'مصطفى آغا بربر " في بلدة ايعال في قضاء زغرتا، حيث تصر مجموعة من القييمين على وقف المسجد على بيع جزء من الاراضي بحجة انها "أوقاف ذرية"من دون الالتفات إلى الموانع القانونية والاجتماعيةوفي هذا الاطار، قال امام مسجد قلعة بربر آغا الشيخ الدكتور حبيب عبد الغني لـ "لبنان 24" ان "القضية، هي قضية حق يراد بها باطل، اذ ان القييمين على الوقف تحت أكثر من مسمى يحاولون بيع الاراضي لتحقيق مكاسب مادية اي انه وبصريح العبارة العملية هي نوع فساد أفي إدارة الوقف واستثماره وسمسارات وشكل من اشكال الفساد الذي تعبنا وتعب اللبنانيون منه' وكل الأهالي بما في ذلك البلدية والمختار يقفون سدا منعا في هذا السبيل".وأضاف عبد الغني " تواصلنا مع مفتي الشمال وطرابلس الشيخ محمد امام، الذي أكد لنا ان بيع الاراضي غير وارد لأنها اوقاف وهناك موانع عدة لهذا البيع وسيعقد اجتماعا في دار الفتوى في طرابلس يضم فعاليات ذات صلة للبحث في تفاصيل القضية".يذكر ان بلدة ايعال واحدة من بلدات قضاء زغرتا التي يعتبر وجودها غنى للقضاء وتأكيدا واضحا على نهج العيش الواحد في لبنان وهذا تاريخ يؤكد عليه ابناؤها في الوطن والاغتراب.