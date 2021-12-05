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لبنان
حسن عز الدين: لضرورة تحصين القضاء من التدخلات السياسية
Lebanon 24
05-12-2021
|
09:37
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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين على "أننا كما حرصنا على الاسراع في تشكيل الحكومة وساهمنا في إزالة العقبات من أمامها، نطالب رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين برفع معوقات انعقادها وإنهاء الأسباب التي تحول دون اجتماعها، لتنطلق مجددا بحيوية وجدية وفعالية، وتعمل على تأمين احتياجات الناس المعيشية، ومعالجة ما يتعلق برفع الدعم عن الأدوية المزمنة والمستعصية، الذي شكل تهديدا لحياة وصحة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود، مما يفرض إعادة النظر بهذا القرار، ودعم هذه الأدوية لمساعدة المحتاجين لها.
وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة عين بعال، أكد النائب عز الدين "أننا دائما كنا نطالب ونؤكد وما زلنا، على ضرورة تحصين القضاء من التدخلات السياسية وغيرها حفاظا على العدالة، لأن عظمة القضاء وقيمته هو أن ينصف الناس، ويحقق العدالة، وأي تجاوز لهذه الغاية يفقده جوهر بقائه، فكيف عندما يصل الأمر إلى حماية وتغطية بعض القضاة، الذين خرجوا عن المسار القانوني والدستوري، واتبعوا آليات توصل إلى التسييس والانتقائية والشعبوية، وأصبحت شعارات تؤدي بالوطن إلى مزيد من الانقسام والتمذهب، سببها المحقق العدلي طارق البيطار".
وفي ما يتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية، أكد النائب عز الدين "أننا سنخوضها بروحية المنافسة الشريفة في مواجهة الذين يراهنون على خيارات الخارج ودعمهم، لأجل تغيير المعادلة القائمة، ونقول لهم، نحن نؤمن بشعبنا وبوعيه ونراهن عليه في عملية الاختيار، الذي ينبع من حرصه على الوطن، ومهما أتت النتائج للعملية الانتخابية، فلا خيار أمام أحد سوى ما احتكم له اللبنانيون وهو التفهم والتفاهم لبعضهم البعض، والابتعاد عن التحريض الخارجي، والاهتمام بهموم اللبنانيين جميعا، والعمل على معالجتها".
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