إخماد حريق في خراج بلدة خريبة الجندي العكارية

إندلع حريق في خراج بلدة خريبة الجندي العكارية، إلتهم أعشابا يابسة وامتد ليطال أشجارا مثمرة مختلفة.

وقد سارع على الفور عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى المكان، وعملوا على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة والمشجرة.