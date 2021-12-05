جريح صدما في الصفرا كسروان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سيارة صدمت بعد ظهر اليوم، شخصا في العقد الرابع، كان يجتاز الطريق في بلدة الصفرا كسروان، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة، وتم نقله بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج.