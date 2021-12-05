لبنان

جريح صدما في الصفرا كسروان

Lebanon 24
05-12-2021 | 10:03
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سيارة صدمت بعد ظهر اليوم، شخصا في العقد الرابع، كان يجتاز الطريق في بلدة الصفرا كسروان، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة، وتم نقله بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج.
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الصفرا

كسروان

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