لبنان

تدابير سير يوم غد في مار متر

Lebanon 24
05-12-2021 | 10:27
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتنفيذ حفريات من أجل تمديد كابلات كهربائية في محلة مار متر-طلعة العكاوي شارع رقم /64/ للسير القادم من محلة الجميّزة نحو الاشرفية، وذلك بتاريخ 6-12-2021 من الساعة 20,00 ولغاية الساعة 6,00 من صباح اليوم التالي.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير على المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور. 
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