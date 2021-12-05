احتراق منزل في حولا وتعرض صاحبه لحروق طفيفة

اندلع حريق داخل منزل المواطن ب.ح.قطيش في بلدة حولا، نتيجة امتداد نار الموقدة الى الاثاث، وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق بعد أن أتى على محتويات المنزل كافة. وقد أصيب قطيش بحروق طفيفة، نقل على أثرها الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة.