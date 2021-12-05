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لبنان
عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
05-12-2021
|
10:58
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 678801.
كما وسجل لبنان عشر حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8775.
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